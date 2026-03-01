「敦賀・若狭（嶺南）」エリアは古代から朝廷の食文化を支えてきた「御食国（みけつくに）」として長い歴史があり、若狭から京都まで海産物を運んだ「鯖街道」の起点としても知られています。2024年3月の北陸新幹線敦賀延伸により、首都圏からもぐっと身近になり「食」でも注目度アップ！ 定番の越前がにや若狭ふぐはもちろん、JAXAの宇宙食認証を受けた高校生開発の「宇宙鯖缶」など、伝統と革新が共存する海鮮グルメが目白押しで