転職市場は2月が活発化する。新卒の就活も3月に解禁される。新たな挑戦を決意する人に向けてビジネス書や自己啓発本は、「退路を断て」「覚悟を決めれば道は開ける」という。だが、本当だろうか？就活で100連敗した筆者が、就活や転職で成功／失敗する人の違いを伝えよう。（ウェザーマップ気象キャスター佐藤圭一）「退路を断てば成功する」は幻想最初に断言したい。就活や転職で、凡人が退路を断つと、人生は「詰む」。私