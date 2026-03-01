韓国プロ野球などで活動する美人チアリーダー、キム・ナヨンのオフショットが話題だ。【写真】韓国美女チアリーダー、目を疑う“非現実的”ボディキム・ナヨンは最近、インスタグラムで「in Sidney♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、ライトアップされたシドニーのオペラハウスやハーバーブリッジを背景に、夜の散策を楽しむキム・ナヨンが写っている。黒のタンクトップにデニムを合わせた