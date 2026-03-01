首を痛めていたソフトバンク・柳田が全体練習に復帰した。23日の侍ジャパン壮行試合を欠場し、台湾遠征をキャンセルして宮崎に残留して調整。患部は順調に回復し、この日は居残りでのロングティーなどを行った。小久保監督は「S組のメンバーは（1日の西武戦には）出さないので、今日のうちに飛行機で帰しました。日にち薬でしたね」とコメント。3日のヤクルト戦から実戦に復帰する見通しだ。