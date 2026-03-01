リーグ3連覇への初陣を託された。ソフトバンクの上沢直之投手（32）が3月27日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）の開幕投手を任された。小久保裕紀監督（54）が28日にキャンプ地の宮崎で公表した。上沢は日本ハム時代の19、21年に開幕投手を務め、自身3度目で移籍後では初。古巣が相手となる船出に気を引き締めつつ、独特な開幕のマウンドを楽しみたいと静かに闘志を燃やした。5年ぶり3度目の大役を託された。移籍2年目で初