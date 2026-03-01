お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が2月28日深夜に放送されたテレビ東京「小峠地蔵とお狐風磨」（深夜1・25）に出演。相方・山根良顕（49）のロケを見てムカついてしまう理由を明かした。「中堅芸人の情けない『願い事』編」と題して田中とお笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇がゲスト出演し、2人の“人には言えない”願い事をMCのお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二と「timelesz」の菊池風磨が聞くとい