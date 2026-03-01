◇交流試合日本ハム12―3台湾・味全（2026年2月28日台北D）絶好調の・日本ハム吉田が止まらない。2回先頭は中前打で一挙5得点の口火を切り、3回先頭でも追加点を呼ぶ左越え二塁打。4回2死一、三塁ではバットを折りながら、中前適時打と3安打1打点で「自分は今打たないと出られないので」と胸を張った。応援歌に23年まで在籍した王柏融（ワン・ボーロン）の曲が使用された。ソフトバンクから移籍2年目で、まだ自身の応