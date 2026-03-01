イスラエルとアメリカが行ったイランへの軍事攻撃。激しく対立してきたイスラエルとイランの双方にとって、今回の軍事攻撃が持つ意味と背景をJNNの元中東支局長が解説します。【写真を見る】イランへの軍事攻撃の背景には「自らの政権を延命する意図も」激しく対立してきたイスラエルとイランの視点と思惑を元中東支局長が解説イスラエルにとって今回のイラン攻撃の意味は？【秌場 元中東支局長】 イスラエル政府、イス