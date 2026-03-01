◇練習試合巨人4―1韓国サムスン（2026年2月28日那覇）憧れていたユニホームで待望の快音を響かせた。FAで巨人に新加入した松本が、対外試合初安打を含む2安打1打点。22年パ・リーグ首位打者の技術が詰まった打撃を披露した。「正直、焦りはなかった。安打が出るに越したことはないけど、開幕に向けてどうやっていくかが大事」3回2死一塁だ。横目で相手の内野を冷静に観察し、二塁手が二塁ベース寄りに守っていること