女子プロレス「スターダム」のフューチャー王座戦（２８日、後楽園）は王者のＨＡＮＡＫＯ（２５）が、鉄アキラ（２５）を下し３度目の防衛に成功した。リングに入場するなり視殺戦を繰り広げた両者は試合が始まっても一歩も譲らず一進一退の攻防を展開した。場外戦では鉄から水を吹きかけられた王者が激怒。場外でボディースラムを２連発さく裂すると、ペットボトルの水を鉄にぶっかけお返しだ。リングに戻ると王者は怒りに