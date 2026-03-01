菊池雄星がX更新野球日本代表「侍ジャパン」は、連覇を狙う3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて着々と準備を進めている。宮崎合宿には米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手がアドバイザーとして参加。合宿最後の夜には決起集会も行われたが、まさかの席決め方法が判明した。アドバイザーとして宮崎合宿に参加したダルビッシュは24日に自身のXを更新。「宮崎最後の夜は決起集会に参加させていただきま