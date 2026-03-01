金運を高めるためには、一番長い時間を過ごす場所である自宅を綺麗にしておくことが重要です。金運アップの秘訣を熟知する人気占術師・湊きよひろさんが、エレメント別に今月念入りに掃除や整理整頓をすれば開運に繋がる場所をご紹介します！自分のエレメントや基本性格を知りたい方はこちら全体の運気乙女座で満月を迎える3月3日は、将来に意識を向けて古い習慣を手放すといい星回り。ポジティブな気持ちが高まる時期ですが、楽し