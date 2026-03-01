自分の評価のために部下を平気で踏み台にする上司――投稿を寄せた40代女性（医療事務）の職場には、そんな卑劣な主任がいるという。「自分が頼まれた仕事を部下に回して終わったら報告させ、上司に自分がしましたと言わんばかりに手柄を持っていく」典型的な手柄泥棒である。さらにこの主任は、部下を貶めることで自分の優位性をアピールするというから、ますますたちが悪い。（文：天音琴葉）「上司の命令にのみ忠実に対応」現場