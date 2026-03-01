フリーの有働由美子アナウンサーが、３月１日放送のテレビ朝日系「有働Ｔｉｍｅｓ（タイムズ）特別編侍ジャパン世界一の歴史秘蔵映像一挙公開！」（午後６時４分）でＷＢＣ連覇に挑む侍ジャパン・井端弘和監督を“直撃”する。同番組は５日に開幕するＷＢＣを約３時間にわたって深掘り。２月１４日から２４日にかけて宮崎で行った侍ジャパンの事前合宿で、有働アナが井端監督に連覇のカギについて直撃インタビューする。そ