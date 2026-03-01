若手上方漫才師の頂点を決める「第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が、きょう１日午後３時から読売テレビで生放送される。出場７組１５人は”俺のここを見てくれ”とばかりに、自己ＰＲを色紙にしたためた。シカノシンプ（芸歴＝５年目、予選成績＝ＲＯＵＮＤ１２位通過）北川「払腰（はらいごし）は柔道部時代の得意技。高校時代を思い出して初心に返ります」ゆのき「初めての地上波賞レース。今後もいっぱい出ていきま