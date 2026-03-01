タレント上沼恵美子（70）が28日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」（月1回、土曜午後4時＝関西ローカル）に出演。芸能界からの「引き際」について語った。フリーアナウンサー有働由美子（56）が、「芸能界、いつまでやる？」と質問。上沼は「…分かれへん。まずね、今年の10月にコンサートを10年ぶりにやるっていうことを決めたんです。そこまではやりますね。そこで辞めるかも分かれへん」と話した。有働が「えっ」と驚