タレント上沼恵美子（70）が28日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」（月1回、土曜午後4時＝関西ローカル）に出演。大阪府知事を務めた横山ノックさんに、副知事を要請されていたことを明かした。番組では、上沼とフリーアナウンサー有働由美子（56）がトーク。「出馬」の話題になると、上沼は「しませんって。なんぼも来ました。全部来ました」と、複数の政党から出馬要請があったことに言及。「勉強してる方もいるかも分