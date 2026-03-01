俳優唐沢寿明（62）が28日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。ドラマ「白い巨塔」に主演した際に、原作者の作家山崎豊子さんに言われた「一言」について明かした。唐沢は2003年から2004年に放送されたフジテレビ系ドラマ「白い巨塔」で、主人公の財前五郎を演じた。ネット上では、唐沢が原作者の山崎豊子さんから「財前役をやるなんていい度胸してるわね」と言われた、という話があがっている。