お笑いタレント劇団ひとり（49）が28日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。明石家さんま（70）に“クレーム”をつけた。ひとりは、現在81歳の俳優高橋英樹について、「ものすごいエネルギーが…。ケンカしても勝てないんじゃないか、ぐらい」と、パワフルな高橋に憧れていることを明かした。「こんな人になりたいっていうので、タバコも止めましたし、お酒も。それで毎日ジョギングして、