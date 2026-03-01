24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が2月28日、自身のインスタグラムを更新。性犯罪をめぐる自身の思いをつづった。「3月8日は国際女性デー。ということで、ミモザのリースを作ってみました。繊細だし、数日したら花が小さくなるのでそれを想定して形を作るのが難しかったです」と書き出した上で、自作ミモザの写真を公開。「最近、女性が尊厳を踏みにじられる性犯罪のニュースを、国内外問わず、よく目