森下は泳ぎながらも左中間ウイング席へアーチをかけた（C）産経新聞社日本代表侍ジャパンは2月28日、バンテリンドームで行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026名古屋」で中日との壮行試合に7−3と勝利。試合では今シーズンからバンテリンドームに導入されたホームランウイングに注目が集まるシーンがあった。【動画】森下は泳ぎながらも、豪快に左中間ウイング席へアーチをかけた「5番・右翼」で先発出場した森下翔太