金メダルを手にし、異彩を放ったリウ。そのパフォーマンスをロシアのコーチたちも賛辞を惜しまない(C)Getty Imagesこの冬に世界で小さくない注目を集めた、ミラノ・コルティナ冬季五輪は、現地時間2月22日に無事に閉幕。過去最多6個のメダルを獲得した日本勢の躍動も目立ったフィギュアスケートでは、一人のヒロインの存在が大きな話題を生んだ。女子シングルスで金メダルを手にしたアリサ・リウ（米国）だ。【写真】なんて美し