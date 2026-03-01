若手上方漫才師の頂点を決める「第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が、きょう１日午後３時から読売テレビで生放送される。出場７組１５人は”俺のここを見てくれ”とばかりに、自己ＰＲを色紙にしたためた。マーメイド（芸歴＝６年目、予選成績＝ＲＯＵＮＤ２２位通過）田村境祐「この仕事で飯が食えてなくて親に心配をかけてます。大会きっかけで食えるようになれれば」テクニック。「生活の生。全然忙しくないんで…。