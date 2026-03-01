元アイドル練習生のチアガール、イ・ジュヒの真剣な表情に注目だ。女子プロバスケットボールのハナ銀行女子バスケットボール団と龍仁サムスン生命ブルーミングスの試合が行われるなか、ハナ銀行所属のチアガール、イ・ジュヒが、わずかな休憩時間を利用して振り付け練習に励む姿が注目を集めた。【写真】イ・ジュヒの弾けるボリューム感！コート脇で音楽に合わせて動きを確認する姿からは、まさに“チア本能”とも言えるプロ意識が