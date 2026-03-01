お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇（45）が2月28日深夜に放送されたテレビ東京「小峠地蔵とお狐風磨」（深夜1・25）に出演。相方・徳井健太（45）について語った。「中堅芸人の情けない『願い事』編」と題して吉村とお笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志がゲスト出演し、2人の“人には言えない”願い事をMCのお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二と「timelesz」の菊池風磨が聞くというもの。「相方と仕事をしない