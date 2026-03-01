オリックスは28日、ワールドベースボール・クラシック（WBC）ベネズエラ代表として出場予定選手に選出されていたアンドレス・マチャド投手（32）が3月1日にチームを離れ、代表チームに合流することを発表した。同投手は10日に春季キャンプ地の宮崎に合流して調整を続けてきた。準々決勝で敗退した23年の前回大会に続き、2大会連続での出場。23年ナ・リーグMVPのアクーニャ（ブレーブス）、昨季49本塁打を放ったスアレス（レッ