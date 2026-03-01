◇オープン戦広島5―3楽天（2026年2月28日倉敷）広島の森が好相性の舞台で2年連続の開幕先発枠入りへ前進した。楽天戦（倉敷）に先発し、4回を無安打無失点の好投。2四球を反省しつつ「真っすぐでファウルが取れ、カウントを稼ぐことができたのは良かった。投げるタイミングにズレがあったので修正した」とうなずいた。昨春3月も同じ倉敷で楽天を4回零封し、そのまま開幕ローテ入り。再現に向け「ボールの強さや細かい制