◇オープン戦広島5―3楽天（2026年2月28日倉敷）広島のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）がまた、12球団新人最速となるオープン戦1号を放った。28日の楽天戦（倉敷）で、1点を追う9回に右中間へ貴重な同点弾。その前後でも、佐藤啓介内野手（24）が右翼へ追撃の1号ソロ、二俣翔一内野手（23）は左翼へ決勝2ランだ。長打不足を吹き飛ばす怒濤（どとう）の1イニング3発で逆転勝ち。今季の赤ヘル打線はひと味違う。