◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合中日3―7侍ジャパン（2026年2月28日バンテリンD）中日の“ホームランウイング1号”を放ったのは、大卒3年目の辻本だった。「9番・遊撃」でスタメン出場し、“プロ1号”となる左ソロを放った。「制球のいい投手なので、追い込まれる前にと手を出しました」1―2の3回先頭、1ボールからの2球目、伊藤の真ん中144キロ直球を捉え新設されたテラス席「ホームランウイング」へ運び