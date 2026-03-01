【エルサレム＝福島利之】イスラエルメディアは２８日夜（現地時間）、イスラエル高官の話として、イランの最高指導者アリ・ハメネイ師が米国とイスラエルによる軍事攻撃で殺害されたと一斉に報じた。民放のチャンネル１２によると、首都テヘランの施設からイランの当局に回収されたハメネイ師の遺体の写真がベンヤミン・ネタニヤフ首相に示されたという。