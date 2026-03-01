▽日台野球国際交流試合味全３−１２日本ハム（２８日・台北ドーム）日本ハムは２８日、台湾・味全との交流試合（台北ドーム）を行った。先発した金村尚真投手（２５）は４回を投げ４安打２失点、４奪三振。球威には自ら及第点を与えたが、思うようにコントロールできない場面もあり、修正できなかった点を課題に挙げた。昨季の開幕投手もアピールが必要な状況だが、ライバルたちの好投にも焦らずやるべき準備を進めていく。