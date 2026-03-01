◆練習試合巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝巨人・山崎伊織投手（２７）がキャンプ最後の実戦に臨み、新カーブを駆使するなど２番手で３回１安打１失点。「キレ、制球はあと少し。抜けた球もあったけど７割ぐらいは思い通り投げられた」と毎回の４奪三振で最少失点にまとめた。戸郷とのリレーで２回から登場し「いつもよりちょっと速い」１１５キロ前後のカーブを６球試投した。昨季は８０