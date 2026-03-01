若手上方漫才師の頂点を決める「第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が、きょう１日午後３時から読売テレビで生放送される。出場７組１５人は”俺のここを見てくれ”とばかりに、自己ＰＲを色紙にしたためた。ぐろう（芸歴＝６年目、予選成績＝ＲＯＵＮＤ１１位通過）家村涼太「２年続けて優勝を逃してますが、何も変えずに自分を信じて“らしさ”を貫きたい」高松巧「ネタの中で自分の意見が通らずに叫ぶというツッコミが