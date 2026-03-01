◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」中日３−７日本（２８日・バンテリンドーム）「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」で、侍ジャパンは中日に７―３で逃げ切り、２連勝を飾った。ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が初回に豪快な左越えソロを放てば、２回には阪神・森下翔太外野手（２５）も左越えソロをたたき込み、“中大コンビ”が好調をアピールした。チームは移動日を挟み、メジャー組も全員そろった上で、２、