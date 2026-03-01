◇オープン戦ロッテ1―4西武（2026年2月28日都城）ロッテは初回に1点を先制しながら逆転負け。サブロー監督は「消極的なミスがちらほら見えたので、それは許したらあかんなと思って。藤原はそれで代えました」と“懲罰交代”に踏み切ったことを明かした。一塁走者だった3回1死からスタートを切った際の中前打で三塁を回りながら本塁には突入できず、帰塁も間に合わずに憤死。6回に巡ってきた次の打席で代打・山口を送り