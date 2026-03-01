NHK連続テレビ小説『ばけばけ』での好演によって、芋生悠の名前を目にする機会が一気に増えた。声を張り上げるでもなく、大きな身振りで感情を示すわけでもない。それでも画面に映った瞬間、視線を奪う力がある。静かな芝居なのに、どこか底知れない圧が漂っている。 参考：山田杏奈×芋生悠、3度目の共演の“信頼感”で挑んだラブシーン悩める高校生役に共感と疑問 とりわけ第104話は、その存在感を決定づけた回だ