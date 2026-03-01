◇練習試合DeNA2―0オーストラリア代表（2026年2月28日横浜）開幕ローテーション入りを目指すDeNA・入江がWBCオーストラリア代表との練習試合に先発して4回無失点と結果を出した。昨季22セーブの抑えから転向して“先発仕様”の新スタイル確立を模索する中、最速150キロの直球を軸に、カーブとスライダーに加え、フォークとツーシームも解禁。安打は初回の内野安打1本だけに抑え、5三振を奪い「落ち球も使って三振を多く