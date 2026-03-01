中山メインは今回で100回目を迎えた伝統のG2中山記念。好メンバーが集結したが、AIは迷うことなく「1強」のジャッジ。エコロヴァルツを指数93、2番手に16ポイント差をつける断トツ評価とした。昨年の当レースはレコード決着にタイム差なし（鼻差）の2着。1馬身1/4差の3着だったソウルラッシュは、次走ドバイターフであのロマンチックウォリアーを撃破。レースレベルも申し分なかった。【1・1・0・0】の得意舞台なら崩れない。