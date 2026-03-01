スポーツと言語の関わりを追究するスポーツ言語学会は28日、強い印象を与えた言葉を選出する「スポーツ言語大賞」として、2025年度は米国野球殿堂入りしたイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が昨夏の表彰式典で述べた「野茂さん、ありがとうございました」を選んだと発表した。約20分の英語のスピーチで、日本の米球界挑戦の先駆者、野茂英雄さんへの感謝だけを日本語で述べた。選考委員会は「米国の聴