◇練習試合オーストラリア代表0―2DeNA（2026年2月28日横浜）侍ジャパンが1次リーグ3戦目（8日）で対戦するオーストラリア代表は、打線が3安打無得点と振るわなかった。投手陣はエース格の左腕オラフリンが3回完全など6投手の継投で2失点。現役時代にディンゴの登録名で中日でプレーしたデービッド・ニルソン監督は「いいゲームだった」と振り返った。「日本代表は世界一のチーム」と称え「大谷選手は有名だし、人気な