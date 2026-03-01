◇オープン戦西武4―1ロッテ（2026年2月28日都城）オープン戦初戦。DeNAからFA加入した西武・桑原が4打数2安打と好発進、早くも“レオのガッツマン”としての存在感を発揮した。1―1の同点とした5回1死一、二塁では1ボールから唐川の直球を中前へ決勝打。3番起用に初適時打を含むマルチ安打で応え「雑にならずに打つことができた。イメージと体がマッチしたので良かった」と相好を崩した。練習試合から好調を維持し、ノ