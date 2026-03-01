芝クッション値8.5＝標準※土曜午前7時30分含水率＝芝G前13.7％、4角12.1％ダートG前8.2％、4角8.8％※土曜午前5時30分。芝は水分を含んでいるが徐々に乾いてスピード勝負。基本は内を通った先行馬が有利。ダートも水分を含む。ただ、展開次第で差しが届く。