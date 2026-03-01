昨年7月に左膝半月板を手術したヤクルトの茂木が「薩摩おいどんリーグ」の東京ガス戦（薩摩川内）に「3番・三塁」で出場し、今春初実戦を2打数無安打で終えた。神宮球場の全体練習中に結果を聞いた池山監督は「2度目のケガとなれば時間だけがたつ。開幕にはいてほしいけど慎重にね」と言葉を選んだ。14年目の小川も同戦に先発して2回無失点。「当然先発の枠。ここから予定をこなしてもらいたい」と期待した。