【過去と未来の交差点】歌舞伎俳優の片岡愛之助（53）は梨園の中でも希有（けう）な存在だ。血縁が重要視される世界で、歌舞伎とは関係のない一般の家庭に生まれながら今では上方歌舞伎を引っ張る主演級俳優に。「こんな未来はみじんも想像していなかった」という現在の地位を確立したその原動力は、実の両親、養父の故片岡秀太郎さん、妻の藤原紀香（54）との家族の絆だった。（吉澤塁）「まさしく運命の分かれ道でした」と