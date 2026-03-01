芝クッション値8.8＝標準※土曜午前8時含水率＝芝G前10.5％、4角10.9％ダートG前14.5％、4角16.6％※土曜午前5時。芝は最終週で傷みが目立ち、水分を含んでタフな馬場。外差しが決まる。ダートは急激には乾かず脚抜きがいい状態。スピードタイプを狙いたい。