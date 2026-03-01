芝クッション値10.0＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前13.1％、4角13.8％ダートG前10.6％、4角11.9％※土曜午前6時。芝は絶好の状態。開幕週らしく、スピード戦が展開されている。ダートは徐々に回復傾向。水分を含んでいる分、時計は速い。