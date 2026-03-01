過去10年で傾向を探る。☆年齢4歳【4・5・4・14】がリードする。次いで5歳【4・3・1・24】。6歳は【1・2・2・28】。7歳以上は【1・0・3・32】と好走率が下がる。☆前走着順1着【4・3・1・10】、2着【2・2・4・4】の成績がいい。馬券内30頭中22頭は5着以内で、前走好走馬を信頼していい。☆前走クラス重賞組【9・7・6・69】が中心。G1組【4・3・4・24】、G3組【4・4・1・28】が好成績で、G2組は【1・0・1・17】と物足