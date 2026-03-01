女優の菜葉菜（なはな、年齢非公表）が28日、東京・渋谷のユーロスペースで主演映画「金子文子何が私をこうさせたか」（監督浜野佐知）の初日舞台あいさつを行った。100年前の1926年3月に大逆罪で死刑判決を受け、恩赦で無期に減刑されながら刑務所の独房で自死を遂げた無政府主義者の文子が死刑判決から自死するまでの121日間を描いた作品。昨年9月に90歳で死去した吉行和子さんが祖母役で鬼気迫る演技を披露しているのも話