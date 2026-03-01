俳優の亀梨和也（40）が28日、都内で声優を務めるテレビアニメ「神の雫」（4月10日〜、TOKYOMXなどで放送）の先行上映会に出席した。同名コミックが原作で、幻のワインを巡る人間ドラマ。亀梨は2009年の日本テレビのドラマでも主人公の神咲雫を演じており「17年ぶりで不思議な縁を頂いた」と感慨深げに話した。アニメの主題歌が発表された際には「ドラマの主題歌はKAT―TUNの“ONEDROP”でした」と一節をいきなりアカペラ