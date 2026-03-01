◇練習試合巨人4―1韓国サムスン（2026年2月28日那覇）巨人のドラフト1位左腕・竹丸（鷺宮製作所）がまた0を並べた。6回から4番手として登板し、今春最長3回を完全投球。今キャンプ最速150キロを計測するなど毎回4三振を奪い「真っすぐも変化球も狙ったところに大体行ったので良かったです」と振り返った。初実戦だった11日の紅白戦から4度の登板で計8回無失点。開幕ローテーション入りへ大きく前進してキャンプ期間中